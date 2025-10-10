البيت الأبيض: الحائزة على نوبل للسلام تهدي الجائزة للرئيس ترامب

أهدت المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جائزتها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الاتصال الذي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقالت ماتشادو عبر منصة "إكس": "أُهدي هذه الجائزة لشعب فنزويلا، وللرئيس ترامب، لدعمه الحاسم لقضيتنا!".

ونشر البيت الأبيض صورة للرئيس ترامب وعلق عليها "الحائزة على نوبل للسلام تهدي الجائزة للرئيس ترامب".

وكتب على الصورة "رئيس السلام" .. الحائزة على جائزة نوبل للسلام تهدي الجائزة إلى الرئيس ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أجرى الرئيس ترامب اتصالا ب ماتشادو لتهنئتها بفوزها بجائزة نوبل للسلام.

وفي أول تعليق رسمي من لجنة جائزة نوبل للسلام على الجدل المثار حول عدم فوز ترامب بالجائزة لعام 2025، أكد رئيس اللجنة أن قرارات منح الجائزة تعتمد فقط على وصية مؤسسها ألفريد نوبل ومعايير عمل اللجنة، دون أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.

وقال رئيس لجنة نوبل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نرويجية إن اللجنة تتلقى سنوياً آلاف الرسائل من شخصيات حول العالم تزعم أنها تستحق الجائزة، مضيفاً أن التقييم يتم بناءً على “إسهامات حقيقية في إحلال السلام وفق معايير محددة، وليس على الضجيج الإعلامي أو الشعبية السياسية”.