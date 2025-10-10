قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وكالة الاستثمار في تتارستان لـ صدى البلد : مصر بوابتنا الاستراتيجية لأفريقيا
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
فن وثقافة

إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي

إليسا - فضل شاكر
إليسا - فضل شاكر
سعيد فراج

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، في مقطع فيديو من مؤتمر صحفي لها، أبدت فيه رأيها بالفنان فضل شاكر، بعد أزمته الأخيرة. 

وقالت إليسا، خلال الفيديو، إن فضل شاكر، من أهم الاصوات في العالم العربي، وربما حدثت له ظروف جعلته يفعل ذلك. 

فضل شاكر يسلم نفسه

وكان أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي،  الأحد 5 أكتوبر 2025، أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه إلى مديرية المخابرات، بعد سنوات من كونه مطلوبًا على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.

وسلم الفنان فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني فى الجنوب ، عند مخيم عين الحلوة فى بيروت المكان الذى يقيم فيه ، وذلك بعد جدال استمر لسنوات طويلة بشأن اتهامات وجهت إليه بمشاركته فى اعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني.

محمد فضل شاكر

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم. 

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.

وأضاف محمد فضل شاكر: والدي نبهني إني منفعلش لأني بنفعل، يعني كله كلام الأب لابنه أكتر منه كلام فنان لفنان، وأنا طليت في مهرجان موازين كـ ابن فنان، واليوم أنا في مهرجان موازين كـ فنان ابن فنان، فاليوم مختلفين وحاضرين وجاهزين نغني.

وأوضح : فضل شاكر فنان عظيم وأنا كان ليا الشرف أني اتولدت في بيت فضل شاكر، وللأسف لو كان والدي بالمجال الفني بالوقت اللي بدأت فيه كان هيبقى أسهل بالنسبة لي، وأنا بدأت في فترة صعبة واتهاجمت كتير واتحاربت، والناس بدأت تتقبل وتتفهم وضعي بالأخص جمهور فضل وإن شاء الله يتقبلوني ويحبوني.

وأوضح : والدي تم تبرأته عام 2018 وأنا وقتها طلعت وأعلنت وكانت الظروف في لبنان والمحيط مكنتش مرتاحة، واليوم إحنا في عهد وزمن جديد، وإن شاء الله فضل شاكر يتم تبرأته من كل التهم اللي نُسبت إليه لأنها ظلم، وهنشوفه وسطنا قريب. 

إليسا فضل شاكر الفنان فضل شاكر

