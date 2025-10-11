محمود أبو الدهب يهاجم المنتقدين ويشيد بـ حسام حسن وسوروب.. ماذا قال؟

أبدى محمود أبو الدهب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، استغرابه من حالة الهجوم المستمر على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن البعض يضع المدير الفني تحت ضغط غير مبرر، رغم تحقيق إنجاز كبير بالصعود إلى كأس العالم 2026.

التأهل للمونديال أولوية كبرى



أبو الدهب أوضح أن المنتخب نجح في التأهل للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت بالمغرب، ليتصدر الفراعنة مجموعتهم في التصفيات برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، قبل مواجهة غينيا بيساو في الجولة الختامية التي أصبحت مجرد إجراء.

وتساءل: كيف يُطرح الحديث عن رحيل الجهاز الفني إذا لم يُتوج المنتخب بكأس الأمم الأفريقية المقبلة؟ ووصف هذا الطرح بغير المنطقي، مشددًا على أن اختيار اللاعبين حق أصيل للجهاز الفني طالما يحقق النتائج المطلوبة.

وطالب المنتقدين بالتوقف عن التشكيك والكفّ عن خلق أجواء سلبية، قائلاً: “احتفظوا بآرائكم واحتفلوا بالتأهل إلى كأس العالم بدلًا من بث الإحباط”.

إشادة بشخصية ياس سوروب



وفي جانب آخر، تحدث أبو الدهب عن المدير الفني الجديد للأهلي، الدنماركي ياس سوروب، مؤكدًا أنه يعرفه جيدًا منذ فترة الاحتراف التي جمعتهما مع عبد الستار صبري.

وكشف أن سوروب كان صاحب شخصية قوية داخل الملعب، وكان يتدخل لتقويم بعض التصرفات، لدرجة أنه كان يطلب من أبو الدهب الحديث مع عبد الستار صبري لتوظيف مهاراته في المناطق الهجومية وعدم استخدامها دفاعيًا.



مدرب منضبط ولا يجامل النجوم

أضاف أبو الدهب أن سوروب يتميز بالالتزام والقيادة داخل وخارج المستطيل الأخضر، ولا يميل لفكرة النجم الأوحد في الفريق، كما أنه لا يظلم أي لاعب ويعتمد على العدالة والانضباط كأساس لإدارته الفنية.

يُذكر أن ياس سوروب قاد مران الأهلي لأول مرة أمس الجمعة، عقب توقيعه رسميًا عقدًا لتدريب الفريق لمدة موسمين ونصف



