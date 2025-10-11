صندوق التعليم: برنامج مجاني لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي في 3 أشهر

أكدت الدكتورة مها صلاح الدين، مسؤول العلاقات الدولية بـ"صندوق تطوير التعليم"، أن الصندوق أطلق برنامجًا مجانيًا لتعليم اللغة الألمانية يستهدف الشباب المصري، ويحظى بإقبال كبير، ويقدمه نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين.

مكثف ويؤهل للمنافسة العالمية

وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار زمني مكثف مدته 3 أشهر، ويهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الدولي، من خلال إكسابهم مهارات لغوية تساعدهم على المنافسة في بيئة عمل عالمية تتسم بتحديات متزايدة.

من المستوى الأول حتى التأهيل الأساسي

أشارت صلاح الدين إلى أن البرنامج يبدأ من المستوى التمهيدي الأول وصولًا إلى مرحلة التأهيل الأساسية، دون فرض أي رسوم مالية، ما يجعله فرصة متاحة للجميع، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم الخاص.

خطة للتوسع بلغات جديدة

وأعلنت أن البرنامج يضم حاليًا مستويين فقط في مرحلته الأولى، لكن هناك خطة مستقبلية للتوسع تشمل إطلاق كورسات جديدة بعدة لغات مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وهو ما سيفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب في مختلف القطاعات.

متاح لطلاب الإعدادية وحتى الخريجين

وأكدت أن الاشتراك في البرنامج مفتوح للطلاب من مرحلة الإعدادية وحتى ما بعد التخرج، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب للاستفادة من هذه المبادرة، التي تركز على تطوير القدرات وتمكين الشباب من التواصل مع أسواق العمل الدولية بكفاءة.