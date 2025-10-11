قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة
دعاء الصباح للبركة.. أفضل كلمات عن النبي تقولها مع بداية اليوم
صندوق التعليم: برنامج مجاني لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي في 3 أشهر
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025
قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية
بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور
ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟
اليونيسف يعلن مقتـ.ل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل في غزة
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر.. أفضل أوقات اليوم تجلب لك البركة
ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة
صندوق التعليم: برنامج مجاني لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي في 3 أشهر

منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة مها صلاح الدين، مسؤول العلاقات الدولية بـ"صندوق تطوير التعليم"، أن الصندوق أطلق برنامجًا مجانيًا لتعليم اللغة الألمانية يستهدف الشباب المصري، ويحظى بإقبال كبير، ويقدمه نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين.

مكثف ويؤهل للمنافسة العالمية

وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار زمني مكثف مدته 3 أشهر، ويهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الدولي، من خلال إكسابهم مهارات لغوية تساعدهم على المنافسة في بيئة عمل عالمية تتسم بتحديات متزايدة.

من المستوى الأول حتى التأهيل الأساسي

أشارت صلاح الدين إلى أن البرنامج يبدأ من المستوى التمهيدي الأول وصولًا إلى مرحلة التأهيل الأساسية، دون فرض أي رسوم مالية، ما يجعله فرصة متاحة للجميع، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم الخاص.

خطة للتوسع بلغات جديدة

وأعلنت أن البرنامج يضم حاليًا مستويين فقط في مرحلته الأولى، لكن هناك خطة مستقبلية للتوسع تشمل إطلاق كورسات جديدة بعدة لغات مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وهو ما سيفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب في مختلف القطاعات.

متاح لطلاب الإعدادية وحتى الخريجين

وأكدت أن الاشتراك في البرنامج مفتوح للطلاب من مرحلة الإعدادية وحتى ما بعد التخرج، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب للاستفادة من هذه المبادرة، التي تركز على تطوير القدرات وتمكين الشباب من التواصل مع أسواق العمل الدولية بكفاءة.

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

نتنياهو

تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يكشف سبب إطلاق مشروعه لزراعة الشعر في السعودية

كريستيانو وميسي

ميسي ورونالدو.. حكاية الصراع على الجوائز تقترب من فصلها الأخير

وائل رياض

وائل رياض يوجه رسالة دعم لحسن شحاتة: بنحبك يا معلم

بالصور

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

