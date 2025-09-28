صندوق تطوير التعليم: نعمل على إتاحة تعليم اللغة الألمانية للشباب من خلال برنامج مجاني

أكدت الدكتورة مها صلاح الدين، مسؤول العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يعمل على إتاحة تعليم اللغة الألمانية للشباب من خلال برنامج مجاني يشهد إقبالًا كبيرًا، ويقدمه نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين.

وأوضحت مها صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البرنامج يمتد لمدة 3 شهور بشكل مكثف، ويهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الدولي عبر إكسابهم مهارات لغوية تساعدهم على المنافسة في ظل التحديات العالمية.

وأشارت إلى أن الكورس يبدأ من المستوى الأول وصولًا إلى مرحلة التأهيل الأساسية للشباب، وذلك دون فرض أي رسوم مالية.

إطلاق كورسات بلغات أخرى

وأضافت مها صلاح الدين، أن البرنامج يضم مستويين فقط في مرحلته الحالية، مع وضع خطة مستقبلية لإطلاق كورسات بلغات أخرى مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بما يوسع من نطاق الفرص أمام الطلاب.

أسواق العمل الدولية

وأكدت مها صلاح الدين، أن باب الاشتراك في البرنامج مفتوح أمام الطلاب من المرحلة الإعدادية وحتى ما بعد التخرج، بما يمنح شريحة واسعة من الشباب إمكانية الاستفادة من هذه المبادرة النوعية، التي تستهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من التواصل الفعال مع أسواق العمل الدولية.