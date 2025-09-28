قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يفوز بثنائية على ريال سوسيداد ويتصدر الدوري الإسباني
الأهلي يتأهل إلي نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الإسكان: حريصون للرد على الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد التحرك الأخير
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
توك شو

صندوق تطوير التعليم: نعمل على إتاحة تعليم اللغة الألمانية للشباب من خلال برنامج مجاني

صندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم
محمد البدوي

أكدت الدكتورة مها صلاح الدين، مسؤول العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يعمل على إتاحة تعليم اللغة الألمانية للشباب من خلال برنامج مجاني يشهد إقبالًا كبيرًا، ويقدمه نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين.

وأوضحت مها صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البرنامج يمتد لمدة 3 شهور بشكل مكثف، ويهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الدولي عبر إكسابهم مهارات لغوية تساعدهم على المنافسة في ظل التحديات العالمية. 

وأشارت إلى أن الكورس يبدأ من المستوى الأول وصولًا إلى مرحلة التأهيل الأساسية للشباب، وذلك دون فرض أي رسوم مالية.

إطلاق كورسات بلغات أخرى

وأضافت مها صلاح الدين، أن البرنامج يضم مستويين فقط في مرحلته الحالية، مع وضع خطة مستقبلية لإطلاق كورسات بلغات أخرى مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بما يوسع من نطاق الفرص أمام الطلاب.

 أسواق العمل الدولية

وأكدت مها صلاح الدين، أن باب الاشتراك في البرنامج مفتوح أمام الطلاب من المرحلة الإعدادية وحتى ما بعد التخرج، بما يمنح شريحة واسعة من الشباب إمكانية الاستفادة من هذه المبادرة النوعية، التي تستهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من التواصل الفعال مع أسواق العمل الدولية.

صندوق تطوير التعليم التعليم مها صلاح أساتذة الجامعات تطوير التعليم

