أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المقاعد متهالكة والأرضيات مكسورة| استغاثات من سوء حالة مدرسة بالإسكندرية ومطالب بتدخل التعليم

ياسمين بدوي

تلقى جروب حوار مجتمعي تربوي ، استغاثة من أولياء امور  مدرسة سمير التجريبية الرسمية لغات التابعة لإدارة محرم بك التعليمية بمحافظة الاسكندرية.

حيث أرسل أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، صورا ترصد سوء حالة أرضيات الفصل ومقاعد الطلاب المتهالكة ، وقال الاهالي : هل ده يرضى ربنا أطفال تجلس في فصل متهالك وسط الحشرات والمقاعد التالفة وبدون إضاءة ، هل ده يرضى ربنا ؟

وناشد أولياء الامور بتدخل وزارة التربية والتعليم بالتوجيه لإصلاح هذا الوضع فورا للحفاظ على صحة الطلاب اثناء اليوم الدراسي .

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابع بإهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله بشأن وجود عجز صارخ في المعلمين في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا

وعلم موقع صدى البلد انه على الفور تواصل وزير التربية والتعليم مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا و وجه بحل الازمة فورا 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه بالفعل بدأ حل المشكلة من اليوم وانتظمت الدراسة في المدرسة المذكورة

وكان قد شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لفيديو يستغيث مصوره بالمسئولين عن التعليم ، بسبب وجود أزمة في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا.

وقال مصور الفيديو ، إن المدرسة تعاني من عجز صارخ في المعلمين ، والتلاميذ يجلسون في ملعب المدرسة لعدم وجود معلمين من أول العام الدراسي .

وأضاف مصور الفيديو : أكثر من 12 فصلا بلا مدرسين ، عندنا أكثر من 350 حصة  في المدرسة “ملهاش مدرسين” ، ولم يتم عمل تعيينات جديدة بالمدرسة قبل العام الدراسي ، ومدرسين التربية الرياضية بيشيلوا الحصص الفاضية في الملعب “عشان مايعملوش مشاكل في الفصول”.

جدير بالذكر أنه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية ضمان عدم وجود أي مدرسة تعاني من عجز في المعلمين، مع الاستعانة بمعلمي الحصة لسد أي احتياجات طارئة، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ الفوري لمديرية التربية والتعليم والوزارة عن أي عجز، لضمان سرعة توفير الكوادر التعليمية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة التعليم، ودعم القيادات الناجحة التي تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات وحلها بفعالية، مع الالتزام بأن يكون معيار اختيار القيادات قائماً على النجاح في العمل والقدرة على تحقيق النتائج.

