وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور أحمد عادل محمد عبد الحكيم جمعة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتورة عفاف خميس إبراهيم محمد العوفي، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة غادة علي حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتور عماد عبدالفتاح عبدالرحيم السرسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة المنوفية.
• الدكتور تامر عبد الله حلمي جمعة، عميدًا لكلية الطب، جامعة الإسكندرية.
• الدكتورة حنان حسني عبدالحي الشربيني، عميدًا لكلية التمريض، جامعة الإسكندرية.
• الدكتور أحمد حسن حسني أحمد الشافعي، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة القاهرة.
• الدكتور محمد عبد المعطي محمد سمرة، عميدًا للمعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة.
• الدكتورة جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.
• الدكتور أسامة علي السيد محمد ندا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، جامعة بنها.
• الدكتور محمد سعيد محمد عبد الغفار، عميدًا لكلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها.
• الدكتورة بثينة يوسف فؤاد محمود، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الفيوم.
• الدكتور ياسر محمد السيد إبراهيم، عميدًا لكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.
• الدكتور أسامة عبدالحميد توفيق عبدالحميد نصار، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة قناة السويس.
• الدكتور ماهر جميل أحمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة كفر الشيخ.
• الدكتور محمد جابر عباس محمد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسوان.
• الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دياره، عميدًا لكلية العلوم، جامعة دمياط.
