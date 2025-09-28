قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قرار جمهوري بتعيين د.ماهر أبو خوات عميدًا لـ حقوق كفر الشيخ

محمود زيدان

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور ماهر جميل أحمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية لـ عميد حقوق كفر الشيخ 

تخرج الدكتور ماهر أبو خوات، في كلية الحقوق، وحصل على  درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة حلوان عام 2004م، في القانون الدولي، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية في عام 2010م، وعين أستاذاً مساعداً ووكيلاً لكلية الحقوق جامعة أسوان عام 2015م

أُعير «أبو خوات» للعمل بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الجامعيين 2017م و2018م، وتم نقله أستاذاً مساعداً بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة كفر الشيخ في سبتمبر 2018م، ونال درجة الأستاذية في القانون الدولي في فبراير 2022م.

جدير بالذكر  أن الدكتور ماهر أبو خوات، له العديد من المؤلفات العلمية القيمة في مجال القانون الدولي، التي أثرى بها المكتبة العربية والقانونية، منها «حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة»، و«حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي»، و«المساعدات الإنسانية الدولية»، و«لجان تقصي الحقائق والعدالة الانتقالية في إطار قواعد القانون الدولي».

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ حقوق كفر الشيخ

