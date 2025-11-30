قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
رياضة

إبراهيم نور الدين: حكم الأهلي والجيش الملكي توتر بسبب الـ VAR

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، أن مندوبي الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية يستطيعون فرض تقنية الفيديو في دور المجموعات سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، حال طلب ذلك من لجنة المسابقات بالكاف.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو يمجا إف إم: مندوبي الاندية المشاركة في البطولات الإفريقية، قبل بداية الموسم لابد أن يشترطوا اقامة مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأضاف: لجنة المسابقات بكاف ستنظر إلى هذا الأمر ولكن عدم اعتراض الاندية على عدم وجود تقنية الفيديو وراء عدم تطبيقها في دور المجموعات.

ادخال تقنية الفيديو

وتابع: كاف يمتلك الإمكانيات وكذلك يساعد بعض البلدان في ادخال موارد مالية لمساعدتهم، ولكن عليهم أن يطوروا في الملاعب وادخال تقنية الفيديو

وواصل: تحركات الحكم بتختلف ويشعر بالتوتر في المباريات التي ليس بها فار حال إذا كان هو يعتاد حال وجود تقنية فيديو في المباريات المحلية في موطنه

حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي “ متوتر ”

وقال: حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي شعر بالتوتر  في كرة لمسة اليد لذلك أحتسبها والفار في هذا التوقيت اصبح الزامي

وأكمل: كنت أطالب بتطبيق تقنية الفيديو في المباريات الحاسمة للقسم الثاني بالدوري المصري وكاف بإمكانه حل أزمة تقنية الفيديو في جميع البلدان. 

زفاف اروى جودة

فيفي عبده تهنئ أروى جودة بالزواج.. والأخيرة ترد: كانت نقصاكي

الملحن مدين

يهدي نجاحه للجمهور.. مدين يحصد تكريمًا كأفضل ملحن

الفنان آرمن أجوب

وزير الثقافة يكلف آرمن أجوب قيما فنيا على مشروع مصر في بينالي فينيسيا 2026

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

