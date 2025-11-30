إبراهيم نور الدين: حكم الأهلي والجيش الملكي توتر بسبب الـ VAR

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، أن مندوبي الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية يستطيعون فرض تقنية الفيديو في دور المجموعات سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، حال طلب ذلك من لجنة المسابقات بالكاف.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو يمجا إف إم: مندوبي الاندية المشاركة في البطولات الإفريقية، قبل بداية الموسم لابد أن يشترطوا اقامة مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأضاف: لجنة المسابقات بكاف ستنظر إلى هذا الأمر ولكن عدم اعتراض الاندية على عدم وجود تقنية الفيديو وراء عدم تطبيقها في دور المجموعات.

ادخال تقنية الفيديو

وتابع: كاف يمتلك الإمكانيات وكذلك يساعد بعض البلدان في ادخال موارد مالية لمساعدتهم، ولكن عليهم أن يطوروا في الملاعب وادخال تقنية الفيديو

وواصل: تحركات الحكم بتختلف ويشعر بالتوتر في المباريات التي ليس بها فار حال إذا كان هو يعتاد حال وجود تقنية فيديو في المباريات المحلية في موطنه

حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي “ متوتر ”

وقال: حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي شعر بالتوتر في كرة لمسة اليد لذلك أحتسبها والفار في هذا التوقيت اصبح الزامي

وأكمل: كنت أطالب بتطبيق تقنية الفيديو في المباريات الحاسمة للقسم الثاني بالدوري المصري وكاف بإمكانه حل أزمة تقنية الفيديو في جميع البلدان.