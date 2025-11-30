قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
رياضة

بعثة الزمالك تكرّم القنصل المصري في جنوب أفريقيا تقديرًا لدعمه للفريق

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

حرص أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، وجون إدوارد المدير الرياضي على تكريم عمر شعيب القنصل المصري على مجهوداته التي بذلها مع البعثة خلال فترة تواجدها في جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام أحمد خالد حسانين وجون إدوارد بمنح القنصل درع نادي الزمالك و قميص الفريق الأول لكرة القدم.

ووجه الثنائي الشكر للقنصل المصري على مجهوداته وإصراره على التواجد مع بعثة الفريق منذ وصولها لمطار جوهانسبرج وطوال فترة الإقامة بمدينة بولوكواني لخوض اللقاء.

وتغادر في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا متجهة إلى جوهانسبرج، في رحلة طيران داخلية لمدة ساعة تقريبًا.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة من جوهانسبرج إلى القاهرة حوالي 8 ساعات.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد غادر خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش ومحمد عواد و التونسي سيف الجزيري والمغربي محمود بنتايج والفلسطيني عدي الدباغ جنوب أفريقيا صباح اليوم للسفر إلى قطر للانضمام لمنتخبات مصر وتونس والمغرب وفلسطين المشاركين في بطولة كأس العرب في قطر.

وتوجه اللاعبون من مدينة بولوكواني مقر إقامة بعثة الزمالك إلى جوهانسبرج، التي غادر منها اللاعبون إلى الدوحة للانضمام للمنتخبات.

وتعادل فريق الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف لكلفي المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في حين يحتل كايزر تشيفز المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

الزمالك جون إدوارد احمد خالد

