حسام حامد مخرج "كارثة طبيعية" يكشف عن مشهد تم تصويره أكثر من مرة.. خاص

كشف المخرج حسام حامد عن أكثر المشاهد التى استغرقت وقتا طويلا فى تصويرها بسبب إعادة تصويرها كثيرا وذلك بسبب ضحك الممثلين فى المشهد.

وقال حسام حامد فى تصريح خاص لصدى البلد: مشهد صدمة محمد او محمد سلام بانه رزق بخمسة أطفال كان من اصعب المشاهدة واكثرها تصويرا حيث تم إعادته اكثر من مرة.

وأضاف حسام حامد، أن المشهد لم يكن مكتوبا فى السيناريو ان البطل يقوم بالتقيء بعد علمه بعدد الأطفال إلا أن ابتكرها محمد سلام أثناء التصوير مما تسبب ذلك في حالة من الضحك داخل اللوكيشن وخاصة جهاد حسام الدين التى دخلت فى كريزة ضحك مما تسبب فى إعادة تصوير المشهد كثيرا.

مصدر ينفي وجود جزء ثان من المسلسل

من ناحية أخرى مصدر بفريق العمل نفى لـ صدى البلد وجود نية مسبقة لتقديم جزء ثان من العمل، أثناء التصوير، مؤكدا أن فكرة الحديث عن وجود جزء جديد جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وحالة التفاعل الكبيرة معه عبر السوشيال ميديا.

ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على تقديم جزء ثان من المسلسل، تاركين الأمر للمؤلف أحمد عاطف فياض، وما إذا كان لديه استكمال للحدوتة بنفس القوة التي لفتت نظر الجميع في الجزء الأول.

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.