شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد

قالت شرطة هونج كونج، اليوم /الأحد/ إنها عثرت على 159 شخصًا من السكان الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم بعد اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" شمال البلاد، مؤكدة سلامتهم جميعًا.



وقالت تسانج شوك-ين، المسؤولة عن وحدة التحقيق في الإصابات بشرطة هونج كونج، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى جراء الحريق ارتفع إلى 146 شخصاً، مع إصابة 79 آخرين، وذلك حتى الساعة الرابعة بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي لهونج كونج، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.



وأوضحت المسؤولة أنه لا يزال يوجد 100 مفقود لا يمكن تعقبهم في الوقت الحالي، نظرًا لعدم اكتمال المعلومات المتعلقة بهم أو عدم إقامتهم في مجمع "وانج فوك كورت" السكني الذي نشب به الحريق، أو عدم معرفة عناوينهم.



وكانت إدارة الإطفاء في هونج كونج قد أعلنت يوم /الأربعاء/ الماضي أنها تلقت بلاغات تفيد باندلاع حريق في مجمع "وانج فوك كورت" السكني الذي يتألف من ثمانية مبان ويضم ما يقرب من ألفي وحدة سكنية.

