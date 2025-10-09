قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كريستيانو رونالدو.. أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ من جديد، ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم ينضم إلى نادي المليارديرات، بفضل عقوده الرياضية الضخمة وصفقاته الدعائية واستثماراته المتنوعة، وأخيرا عقده التاريخي مع نادي النصر السعودي.

وبحسب مؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، فقد ارتفعت ثروة رونالدو في يونيو الماضي إلى نحو 1.4 مليار دولار، بعد تمديد عقده مع النصر الذي تتجاوز قيمته 400 مليون دولار.

منافسة دائمة مع ميسي

لطالما تقاسم رونالدو مع غريمه التقليدي ليونيل ميسي صدارة قائمة الأجور في عالم كرة القدم، لكن منذ انتقاله إلى السعودية عام 2023، تفوق "الدون" بشكل واضح من حيث الدخل، إذ يتقاضى نحو 200 مليون دولار سنوياً، إلى جانب امتيازات إضافية.

أما ميسي، الذي اختار الانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر نادي إنتر ميامي، فسيحصل على حصة في النادي مستقبلا، غير أن دخله الحالي يبقى أقل مما يجنيه رونالدو.

رحلة صعود من الفقر إلى المليار

ولد كريستيانو في جزيرة ماديرا البرتغالية وسط ظروف معيشية صعبة، وترك الدراسة في سن الرابعة عشرة ليتفرغ لكرة القدم. 

برز اسمه سريعاً مع سبورتينج لشبونة، قبل أن يخطفه مانشستر يونايتد عام 2003، ثم ريال مدريد في صفقة قياسية عام 2009، حيث بدأت مسيرته مع العقود الضخمة والأرقام القياسية.

اليوم، تحمل مطارات وفنادق ومتاحف في ماديرا اسمه، ما يعكس مدى تأثيره في بلده الأم.

مصادر الثروة عقود دعاية وعقارات

منذ بداياته وحتى 2023، جمع رونالدو أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب، إضافة إلى عقود دعائية طويلة الأمد، أبرزها مع "نايكي" (18 مليون دولار سنوياً)، إلى جانب صفقات مع علامات كبرى مثل أرماني وكاسترول، التي أضافت ما يقارب 175 مليون دولار إلى ثروته.

كما حصل على 30 مليون دولار مكافأة توقيع عند انتقاله إلى النصر.

إلى جانب ذلك، يمتلك سلسلة فنادق وصالات رياضية تحت علامة CR7، فضلاً عن استثمارات محلية في لشبونة وماديرا، غير أن هذه المشاريع تظل مكملة لثروته، إذ يبقى الراتب الرياضي المصدر الأساسي لدخله.

قصور فاخرة وجولات سياحية

لا تقتصر ثروة رونالدو على العقود، إذ يمتلك عدة عقارات فاخرة، منها قصر في ماديرا، وبنتهاوس في لشبونة حطم الرقم القياسي لسعر المتر المربع.

ويشيد حالياً فيلا فاخرة في منتجع كوينتا دا مارينيا بقيمة تقارب 20 مليون يورو، والتي أصبحت وجهة فضول للسكان والسياح.

جماهيرية لا تضاهى

يعد رونالدو الشخصية الأكثر متابعة على إنستجرام، بأكثر من 660 مليون متابع، ما يجعله أحد أبرز المؤثرين في العالم.

كما أشعل وصوله إلى السعودية الحماس في الملاعب، حيث امتلأت المدرجات في أولى مبارياته مع النصر، وسرعان ما أصبح هداف الفريق الأول.

ثروة من الراتب لا من الاستثمار

خلافاً لرياضيين مثل روجر فيدرر ومايكل جوردان، الذين بنوا ثرواتهم على الاستثمارات والعقود الدعائية طويلة الأمد، ارتكزت ثروة رونالدو بالأساس على رواتبه الرياضية الضخمة، ليكون حالة استثنائية بين المليارديرات الرياضيين.

ما بعد الاعتزال

رغم تقدمه في العمر واقترابه من نهاية مسيرته الكروية، يؤكد رونالدو أن خططه المستقبلية لن تبتعد عن كرة القدم، إذ يحلم بامتلاك عدة أندية على خطى النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

ومع ثروة تقدر بأكثر من مليار دولار، تبقى خياراته المستقبلية مفتوحة وربما أكثر إثارة من مسيرته داخل الملاعب.

كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو ثروة رونالدو ليونيل ميسي عقارات منتجع كوينتا دا مارينيا السعودية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

إزالة التعديات بأسيوط

هيبة الدولة فوق الجميع.. محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد .. واسترداد أراضي مقننة بمركز الفتح

جامعة طنطا

كلية طب أسنان طنطا تتوج بكأس عباقرة الجامعة في دوري المعلومات

محافظ أسيوط يطلق مبادرة "تكتلات الأقمشة والمنسوجات"

محافظ أسيوط يطلق مبادرة "تكتلات الأقمشة والمنسوجات"

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

