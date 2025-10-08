راضٍ عن نفسي.. رونالدو يعلن موقفه من اعتزال كرة القدم

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن موقفه من اعتزال كرة القدم، في ظل تقدمه في العمر.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس": "أريد الاستمرار في اللعب لبضع سنوات أخرى، ليس سنوات طويلة بصراحة".

وأضاف: "ما زلتُ أقدم أداءً جيدًا، وأساعد ناديي والمنتخب الوطني، لمَ لا أستمر؟ أنا متأكد من أنني سأغادر وأنا راضٍ عن نفسي عندما أعتزل، لأنني بذلتُ قصارى جهدي".



وأردف النجم البرتغالي: "الأمر يتعلق بالاستمتاع باللحظة، أعلم أنه لم يتبقَّ لي الكثير من السنوات للعب، لكن الوقت القليل المتاح لي، أريد استغلاله على أكمل وجه".

وختم: "لديّ فلسفة العيش يومًا بيوم، لا أضع خططًا طويلة المدى. أستمتع بكل يوم وكل حصة تدريبية".