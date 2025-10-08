علاء وجمال مبارك يزوران الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على صحته

قام علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا.

وشارك علاء مبارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة جمعته بالكابتن حسن شحاتة من داخل المستشفى، وكتب معلقًا: "تشرفنا أمس بزيارة الكابتن حسن شحاتة، شخصية راقية ومحترمة، وعلامة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، استرجعنا معه ذكريات جميلة. نتمنى له دوام الصحة والعافية إن شاء الله".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور علاء مبارك، معبرين عن حبهم وتقديرهم الكبير للمعلم، الذي يعد أحد أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن قاد المنتخب الوطني لتحقيق ثلاث بطولات أمم أفريقية متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.