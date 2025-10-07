السفير الإماراتي: حسن شحاتة أسطورة خالدة في تاريخ الكرة المصرية

أعرب حمد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي مصر، عن سعادته لزيارة الكابتن حسن شحاتة.

وقال السفير الإماراتي، حمد الزعابي، على صفحته الرسمية عبر منصة إكس، سعدت بزيارة المعلم و أسطورة الكرة المصرية ونجم الزمالك السابق و مدرب الجيل الذهبي لمنتخب مصر للأطمئنان على حالته الصحية و متابعة برنامجه العلاجي بعد الأزمة الصحية الطارئة التي المت به .

وأضاف ، في صحبة الكابتن حسن شحاتة، صفحة رائعة من تاريخ مصر الرياضي، وبعض من أحلامنا في الماضي … قوة ناعمة مصرية لا زالت تنبض بالحضور، لن ننسى أيامه كمدرب في الإمارات، ولا ما تركه من ذكريات .

وتابع، المعلم أيقونة الرياضة المصرية ورمز الأخلاق ومعلم الفن والهندسة وأسطورة خالدة في تاريخ الكرة المصرية لطالما اسعد الملايين بموهبته و اكتسب احترام الجميع بطيب الأخلاق و الصفات .. صادق دعائنا له بموفور الصحة وأن يعود إلى أسرته و محبيه برداء العافية، فالله ولي ذلك والقادر عليه .



