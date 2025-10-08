أغلى مدرب في الدنمارك .. خالد الغندور يعلق على المدير الفني للأهلي الجديد

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على هوية مدرب الأهلي الجديد، وراتبه الكبير.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يتعاقد مع المدرب الدنماركي جيس ثورب بعقد يجعله أغلى مدرب دنماركي في التاريخ بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار طوال سنين التعاقد

وأضاف: "المدرب الدنماركي، له الحق في جلب طاقم تدريبه بالكامل و سيتم الإعلان قريبا جدا".



أعلنت إدارة النادي الأهلي ، عن التعاقد مع الدنماركي « ياس سوروب » ، ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة. ‏