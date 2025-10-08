‏ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدًا.. ويصطحب «5 مساعدين»

يصل الدنماركي «ياس سوروب» إلى القاهرة غدًا المدير الفني الجديد للأهلي ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

وسوف يتسلم ‏‏«ياس سوروب» وجهازه المهمة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة.‏

أعلنت إدارة النادي الأهلي ، عن التعاقد مع الدنماركي « ياس سوروب » ، ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة. ‏