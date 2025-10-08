‏ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدًا.. ويصطحب «5 مساعدين»

يصل الدنماركي «ياس سوروب» إلى القاهرة غدًا المدير الفني الجديد للأهلي ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.
وسوف يتسلم «ياس سوروب» وجهازه المهمة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة.
أعلنت إدارة النادي الأهلي ، عن التعاقد مع الدنماركي « ياس سوروب » ، ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.
وقام أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية مدير الكرة.
وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.