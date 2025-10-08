متراجعش ورايا.. إبراهيم فايق يعلق علي تعيين ياس سوروب مديرا فنيا للأهلي

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي تعين يأس سوروب مديرا فنيا للنادي الاهلي .

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي اكس :٠ 100% ياس تورب أهلاوي ‏شيله من ع الشاحن.. ولما أقولك حاجة متراجعش ورايا 😎 ".

ويصل المدرب الدنماركي جيس ثورب إلى القاهرة غدًا، تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق في أغسطس الماضي.

وحسم الأهلي اتفاقه مع المدرب الدنماركي خلال الأيام الماضية، بعدما أنهى أسامة هلال، القائم بأعمال مدير التعاقدات، جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال زيارته إلى الدنمارك، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ ثورب مهمته مع القلعة الحمراء فور وصوله، حيث سيقود أول مران للفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.