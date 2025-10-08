قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
خالد طلعت: الدنماركي جيس ثورب اختيار رائع من إدارة الأهلي

الاهلي
الاهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي تعين الدنماركي جيس ثورب مدرب للنادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "الدنماركي جيس ثورب مدرب كويس جدا واختيار رائع من إدارة الأهلي.

وأضاف: "الراجل بدأ مشواره التدريبي مع فريق اسمه ايسبرج كان في دوري الدرجة التانية الدنماركي صعد بيه للدوري الممتاز وفي نفس الموسم أحد بيه كاس الدنمارك وهو طالع من الدرجة التانية وكسب كل الفرق الكبيرة في الدنمارك حاجه كده زي المعلم حسن شحاته ما اخد كاس مصر مع المقاولون وهو درجة تانية، ودي كانت اول بطولة الفريق يكسبها من 23 سنة

درب منتخب الدنمارك للناشئين ومنتخب الدنمارك للشباب ووصل بيهم قبل نهائي كاس امم اوروبا للشباب

درب ميتلاند وكسب بيهم الدوري الدنماركي رغم ان ميتلاند من أندية الوسط في الدنمارك وكسب الدوري 4 مرات بس طوال تاريخه

بعد كده درب كوبينهاجن وبرضه كسب بيهم الدوري الدنماركي كمان

وراح درب أوجسبورج في دوري البوندسليجا الالماني (أخر تجاربه) موسمين ورا بعض واستمروا في الدوري في الموسمين".

أعلنت إدارة النادي الأهلي ، عن التعاقد مع الدنماركي « ياس سوروب » ، ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة. ‏

الاهلي الزمالك جيس ثروب

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

