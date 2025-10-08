أمير هشام يكشف عن السيرة الذاتية لمدرب الأهلي الجديد

شارك الإعلامي أمير هشام السيرة الذاتية لمدرب الأهلي الجديد.
وكتب أمير هشام عبر “فيسبوك”: "الاسم الصحيح / ياس سوروب ( Jess throup).. العمر 55 عاما..
المركز كلاعب: مهاجم.. سجل 71 هدفا في حوالي 240 مباراة في مختلف الدوريات الدنماركي والنرويجي والنمساوي.
تاريخه كلاعب
١. لاعب نادي اودنسة (Odense) الدنماركي.
٢. لاعب نادي تيرول (Tirol) النمساوي.
٣. لاعب نادي هام كم (Hamarkammeraterne) النرويجي.
٤. لاعب نادي اس بيك (Esbjerg) الدنماركي.
* تاريخه كمدرب:
* مدرب نادي Esbjerg الدنماركي (الفوز ببطولة الكأس لأول مرة في تاريخهم وأول تجربة له كمدرب وحصل على أفضل مدرب في الدوري في أول موسم له كمدير فني، ومنها إلى منتخب الدنمارك.
* مدرب منتخب الدنمارك تحت 21 سنة تأهل للأمم الأوروبية (اليورو) بعد 20 عاما من عدم التأهل وصعد للدور قبل النهائي وصعد بهم للأولمبياد.
* مدرب نادي ميتلاند لمدة 3 مواسم وحصل خلالها على الدوري الدنماركي مرة وتأهل للدوري الأوروبي.
* مدرب نادي جينت البلجيكي لمدة موسمين وتأهل بهم إلى دور ال16 وخرج أمام روما بعد التعادل واحد واحد ببلجيكا وخسارة 1 صفر بإيطاليا.
* مدرب نادي جنك لمدة 6 مباريات وبعدها طلبه نادي العاصمة كوبنهاجن وتم دفع الشرط الجزائي للنادي البلجيكي وسمحوا له بالمغادرة إلى نادي العاصمة كوبنهاجن.
* مدرب نادي كوبنهاجن موسمين وفاز معهم بالدوري مرة وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
* مدرب نادي أوغسبورغ الألماني لمدة موسمين وحقق معهم أفضل معدل نقاط في آخر 10 سنوات وكان أفضل خط دفاع في الدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي.
* ملخص بطولاته 2 دوري مع ميتلاند وكوبنهاغن وكأس مع Esbjerg.
وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب» ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.
وقام أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج، بإنهاء جميع الأمور الإدارية والمالية.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية مدير الكرة.
وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.