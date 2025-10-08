أمير هشام يكشف عن السيرة الذاتية لمدرب الأهلي الجديد

شارك الإعلامي أمير هشام السيرة الذاتية لمدرب الأهلي الجديد.

وكتب أمير هشام عبر “فيسبوك”: "الاسم الصحيح / ياس سوروب ( Jess throup).. العمر 55 عاما..

المركز كلاعب: مهاجم.. سجل 71 هدفا في حوالي 240 مباراة في مختلف الدوريات الدنماركي والنرويجي والنمساوي.

تاريخه كلاعب

١. لاعب نادي اودنسة (Odense) الدنماركي.

٢. ⁠لاعب نادي تيرول (Tirol) النمساوي.

٣. ⁠لاعب نادي هام كم (Hamarkammeraterne) النرويجي.

٤. ⁠لاعب نادي اس بيك (Esbjerg) الدنماركي.

* تاريخه كمدرب:

* مدرب نادي ⁠Esbjerg الدنماركي (الفوز ببطولة الكأس لأول مرة في تاريخهم وأول تجربة له كمدرب وحصل على أفضل مدرب في الدوري في أول موسم له كمدير فني، ومنها إلى منتخب الدنمارك.

* ⁠مدرب منتخب الدنمارك تحت 21 سنة تأهل للأمم الأوروبية (اليورو) بعد 20 عاما من عدم التأهل وصعد للدور قبل النهائي وصعد بهم للأولمبياد.

* ⁠مدرب نادي ميتلاند لمدة 3 مواسم وحصل خلالها على الدوري الدنماركي مرة وتأهل للدوري الأوروبي.

* ⁠مدرب نادي جينت البلجيكي لمدة موسمين وتأهل بهم إلى دور ال16 وخرج أمام روما بعد التعادل واحد واحد ببلجيكا وخسارة 1 صفر بإيطاليا.

* ⁠مدرب نادي جنك لمدة 6 مباريات وبعدها طلبه نادي العاصمة كوبنهاجن وتم دفع الشرط الجزائي للنادي البلجيكي وسمحوا له بالمغادرة إلى نادي العاصمة كوبنهاجن.

* ⁠مدرب نادي كوبنهاجن موسمين وفاز معهم بالدوري مرة وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

* ⁠مدرب نادي أوغسبورغ الألماني لمدة موسمين وحقق معهم أفضل معدل نقاط في آخر 10 سنوات وكان أفضل خط دفاع في الدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي.

* ⁠ملخص بطولاته 2 دوري مع ميتلاند وكوبنهاغن وكأس مع Esbjerg.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب» ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج، بإنهاء جميع الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة. ‏