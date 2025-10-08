لا يشبع.. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة جديدة في البرتغال

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جائزة "جلوب بريستيج" من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وفاز رونالدو بالجائزة تقديراً لما قدّمه للأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي.



تعليق رونالدو



وقال رونالدو عقب تسلمه الجائزة : "إنه مصدر فخر كبير لي، هذه الجائزة تُمثل استمرارًا لمسيرتي، وتُظهر شغفي باللعب مع المنتخب البرتغالي، أريد الاستمرار في اللعب لبضع سنوات أخرى، ليس طويلةً جدًا، لأكون صادقًا، أود أن أشكر زملائي في الفريق، لأنني أتعلم منهم كل يوم".

وأضاف: "هدفنا هو الفوز بمباراتينا القادمتين، كأس ​​العالم قادم قريبًا، لذا علينا التركيز على الحاضر، أودّ أن أُسلّط الضوء على جميع الفائزين بالبطولات، من فرق الشباب إلى كرة القدم النسائية، التي تُقدّم الكثير للنساء، وأخيرًا، أودّ أن أشكر اتحاد كرة القدم البرتغالي".