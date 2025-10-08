دع العلم مرفوعا.. مينا ماهر يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ جماهير نادي الزمالك، وطالبهم بالوقوف بجانب النادي في الأزمة التي يمر بها.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك: "مهما بدا لك مرهقًا او منهكًا او يحتضر، هو لا يموت، لا تفقد الامل وثق دائما بنادى الزمالك مهما كانت الاسباب و الظروف، دع العلم مرفوعًا".

وكان قد أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك لديه مشكلة مادية وهناك مشاكل في المستحقات، معابا:" لكن كل اللي بيتقال ان الزمالك مشى فيريرا مش صحيح".

وواصل: "اللاعيبة لديها التزامات على حسب الدخل اللي بيوصله، وهي دي طبيعة كل لاعب لانه بيرتب حياته على قد اللي داخله، الملياردير زيه زي اللي بيخشله 6000 جنيه لان كل واحد بيتعامل بالمرتب الخاص بيه في التزاماته".

وأردف: "الزمالك تاريخيًا لحد 93 كان عدد بطولاته قريب من الأهلي، لكن فجأة دخل الفريق في كبوة القواضي والمشاكل فالفريق حصله مشاكل كتير".

وأتم: "الأهلي لقى دعم لما دخل في أزمة انما الزمالك محدش وقف معاه وقتها، انا مش ضد انهم يبقوا عايزين استقرار فريق بس التعامل بين الفرقتين لازم يكون واحد مش حد على حساب حد".