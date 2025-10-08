خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا

يصل المدرب الدنماركي جيس ثورب إلى القاهرة غدًا، تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق في أغسطس الماضي.

وكان الأهلي قد حسم اتفاقه مع المدرب الدنماركي خلال الأيام الماضية، بعدما أنهى أسامة هلال، القائم بأعمال مدير التعاقدات، جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال زيارته إلى الدنمارك، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ ثورب مهمته مع القلعة الحمراء فور وصوله، حيث سيقود أول مران للفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يُذكر أن الأهلي كان قد أسند القيادة الفنية مؤقتًا إلى عماد النحاس، الذي حقق نتائج مميزة تمثلت في الفوز بأربع مباريات متتالية أمام سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، الزمالك، وكهرباء الإسماعيلية، بعد تعادله في أول ظهور له أمام إنبي.

وكان المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قد تولى تدريب الأهلي في شهر يونيو الماضي عقب التتويج بلقب الدوري المصري، قبل أن يرحل عن الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.