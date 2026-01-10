زلزال 5.1 ريختر يضرب سواحل جنوب إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كالابريا بجنوب إيطاليا، وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن مركز الهزة كان على عمق 65 كيلومتراً في البحر، وعلى بُعد 65 كيلومتراً من مدينة ريجيو كالابريا.

وأفاد المعهد بأن سكان جزيرة صقلية شعروا بالزلزال، فيما لم تتلق غرف عمليات فرق الإطفاء أي طلبات مساعدة أو تقارير عن أضرار بشرية أو مادية.



وعلقت السلطات حركة القطارات في كالابريا كإجراء احترازي، مع احتمال تسجيل تأخيرات أو إلغاءات في الرحلات.



وأكد دومينيكو كوستاريلا، رئيس وكالة الحماية المدنية الإقليمية في كالابريا، أن الهزة الأرضية لم تتسبب بأي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الوضع تحت السيطرة بالكامل.