إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
حوادث

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. إحالة عصابة الـ 11 مليون جنيه لمحكمة الجنايات| خاص

أموال
أموال
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، إحالة عصابة الـ 11 مليون جنيه الذي تم الاستيلاء عليها من قبل 12 متهما في مدينة نصر إلى محكمة الجنايات.

 وكشفت التحقيقات، أن صاحب الشركة متورط في نشاط غير مشروع.
 

 2 مليون ونص وقعوا على الأرض

وأوضحت، أن المتهمين أثناء سرقة الـ 11 مليون جنيه سقطت منهم ما يقرب من 2 مليون ونصف أثناء الهرب، وتم استعادتهم من خلال المواطنين بعدما تم العثور عليها وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة حيث تعرض 4 عاملين بإحدى شركات الاتجار في الذهب لهجوم مسلح عنيف أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية، حيث اعترض طريقهم ملثمون مسلحون، حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، قبل أن يفروا هاربين بالأموال.
 

 4 عمال يتعرضون لهجوم وسرقة 11 مليون جنيه:

 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من العاملين الأربعة، أفادوا فيه بتعرضهم لهجوم أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص" في طريقهم من مسكن مالك الشركة إلى مقرها، حيث قامت سيارتان ملاكي يستقلهما مجهولون بقطع الطريق وتحطيم زجاج السيارة، والتعدي عليهم وسرقة المبلغ المالي، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بكدمات وجروح.

القبض على الجناة واستعادة الأموال

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط 12 متهمًا، من بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم: بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش 4 أسلحة بيضاء، سيارتان استخدمتا في ارتكاب الواقعة، دراجة نارية، المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً، "منادِي سيارات" وراء الخطة.
 

وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بأنه العقل المدبر للجريمة، موضحًا أنه كان يعمل منادي سيارات في المنطقة، وكان يعلم بتحركات العاملين بالشركة وحملهم مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر، فخطط للجريمة وتعاون مع باقي المتهمين على تنفيذها.

مدينة نصر جهات التحقيق محكمة الجنايات اخبار الحوادث

