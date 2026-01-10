2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. إحالة عصابة الـ 11 مليون جنيه لمحكمة الجنايات| خاص

قررت جهات التحقيق، إحالة عصابة الـ 11 مليون جنيه الذي تم الاستيلاء عليها من قبل 12 متهما في مدينة نصر إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات، أن صاحب الشركة متورط في نشاط غير مشروع.



2 مليون ونص وقعوا على الأرض

وأوضحت، أن المتهمين أثناء سرقة الـ 11 مليون جنيه سقطت منهم ما يقرب من 2 مليون ونصف أثناء الهرب، وتم استعادتهم من خلال المواطنين بعدما تم العثور عليها وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة حيث تعرض 4 عاملين بإحدى شركات الاتجار في الذهب لهجوم مسلح عنيف أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية، حيث اعترض طريقهم ملثمون مسلحون، حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، قبل أن يفروا هاربين بالأموال.



4 عمال يتعرضون لهجوم وسرقة 11 مليون جنيه:

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من العاملين الأربعة، أفادوا فيه بتعرضهم لهجوم أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص" في طريقهم من مسكن مالك الشركة إلى مقرها، حيث قامت سيارتان ملاكي يستقلهما مجهولون بقطع الطريق وتحطيم زجاج السيارة، والتعدي عليهم وسرقة المبلغ المالي، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بكدمات وجروح.

القبض على الجناة واستعادة الأموال

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط 12 متهمًا، من بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم: بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش 4 أسلحة بيضاء، سيارتان استخدمتا في ارتكاب الواقعة، دراجة نارية، المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً، "منادِي سيارات" وراء الخطة.



وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بأنه العقل المدبر للجريمة، موضحًا أنه كان يعمل منادي سيارات في المنطقة، وكان يعلم بتحركات العاملين بالشركة وحملهم مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر، فخطط للجريمة وتعاون مع باقي المتهمين على تنفيذها.