قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بالاستيلاء على 11 مليون جنيه في كمين وهمي" بمدينة نصر 15 يوما.

تفاصيل الواقعة كانت أشبه بمشاهد أفلام الأكشن، حيث تعرض أربعة عاملين بإحدى شركات الاتجار في الذهب لهجوم مسلح عنيف أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية، حيث اعترض طريقهم ملثمون مسلحون، حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، قبل أن يفروا هاربين بالأموال.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من العاملين الأربعة، أفادوا فيه بتعرضهم لهجوم أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص" في طريقهم من مسكن مالك الشركة إلى مقرها، حيث قامت سيارتان ملاكي يستقلهما مجهولون بقطع الطريق وتحطيم زجاج السيارة، والتعدي عليهم وسرقة المبلغ المالي، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بكدمات وجروح.

القبض على الجناة واستعادة الأموال

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط 12 متهمًا، من بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم: بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش

4 أسلحة بيضاء، سيارتان استخدمتا في ارتكاب الواقعة، دراجة نارية

المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً، "منادِي سيارات" وراء الخطة.

وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بأنه العقل المدبر للجريمة، موضحًا أنه كان يعمل منادي سيارات في المنطقة، وكان يعلم بتحركات العاملين بالشركة وحملهم مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر، فخطط للجريمة وتعاون مع باقي المتهمين على تنفيذها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.