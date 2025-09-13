قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد
أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر
2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص
︎"الطفولة والأمومة" يعلن عن ميثاق شرف لمناهضة جريمة ختان الإناث
أبو العينين: الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر

رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بالاستيلاء على 11 مليون جنيه في كمين وهمي" بمدينة نصر 15 يوما.

تفاصيل الواقعة كانت أشبه بمشاهد أفلام الأكشن، حيث تعرض أربعة عاملين بإحدى شركات الاتجار في الذهب لهجوم مسلح عنيف أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية، حيث اعترض طريقهم ملثمون مسلحون، حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، قبل أن يفروا هاربين بالأموال.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من العاملين الأربعة، أفادوا فيه بتعرضهم لهجوم أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص" في طريقهم من مسكن مالك الشركة إلى مقرها، حيث قامت سيارتان ملاكي يستقلهما مجهولون بقطع الطريق وتحطيم زجاج السيارة، والتعدي عليهم وسرقة المبلغ المالي، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بكدمات وجروح.

القبض على الجناة واستعادة الأموال

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط 12 متهمًا، من بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم: بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش

4 أسلحة بيضاء، سيارتان استخدمتا في ارتكاب الواقعة، دراجة نارية

المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً، "منادِي سيارات" وراء الخطة.

وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بأنه العقل المدبر للجريمة، موضحًا أنه كان يعمل منادي سيارات في المنطقة، وكان يعلم بتحركات العاملين بالشركة وحملهم مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر، فخطط للجريمة وتعاون مع باقي المتهمين على تنفيذها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

