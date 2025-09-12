قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تجاوزت مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مالك شركة وشقيقه وآخرين في واقعة النصب على المواطنين

أموال
أموال
ندى سويفى

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها حول واقعة سقوط عصابة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث عن المبالغ المستولى عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أحد المواطنين بتعرضه وآخرين لواقعة نصب واحتيال من قِبل أحد الأشخاص، استولى على مبالغ مالية بزعم الترويج لشركات استثمارية تحقق أرباحًا دورية.

بالفحص، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة ثانِ أكتوبر من ثلاثة أشخاص، أفادوا بتعرضهم للاحتيال من قِبل مالك شركة، وشقيقه (عضو مجلس إدارة بالشركة)، والمديرة التنفيذية، حيث استولوا منهم على مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار، ثم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أن مالك الشركة وشقيقه لهما معلومات جنائية. كما تم ضبط مبلغ مالي وعدد 6 سيارات بحوزة المتهم الأول، تبين أنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية جهات التحقيق سقوط عصابة اخبار الحوادث عصابة للنصب والاحتيال تحريات المباحث

ترشيحاتنا

