77 كيلو حشيش.. ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بـ 53 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 53 مليون جنيه.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظات القاهرة والسويس ومطروح، حيث تم ضبط أكثر من 77 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و50 كيلو جرامًا من مخدر الشادو، و19 كيلو جرامًا من مخدر البودر، بالإضافة إلى 3 أسلحة نارية. وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 53 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من تجار المواد المخدرة.