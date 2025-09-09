قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
الاتحاد المصري: منتخبنا الوطني ضيف على بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل المونديالي الرابعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

محامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولة

إسلام دياب

هيئة قضايا الدولة تعتبر من أعرق الهيئات القضائية المصرية، وتتولي حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.

تنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.

تعود نشأة هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً وأنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا في ذلك الوقت، فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.

