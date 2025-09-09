محامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة تعتبر من أعرق الهيئات القضائية المصرية، وتتولي حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.

تنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.

تعود نشأة هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً وأنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا في ذلك الوقت، فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.