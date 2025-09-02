توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم



شهد مقر هيئة قضايا الدولة توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين الهيئة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، في إطار خطة التطوير الشامل للكوادر البشرية التي تتبناها الهيئة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور.

جاء التوقيع خلال لقاءٍ جمع المستشار الدكتور/ حسين مدكور - رئيس الهيئة، باللواء الدكتور/ صفوت النحاس - رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

ويهدف البروتوكول إلى إطلاق شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين، تُعنى بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، ترتقي بالمهارات القانونية والإدارية لكوادر الهيئة، وتواكب أحدث المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، صرّح المستشار الدكتور/ حسين مدكور: "ننظر إلى هذا التعاون على أنه استثمار في رأس المال البشري، الذي يمثل دعامة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي ورفع كفاءة أداء الهيئة، وانطلاقًا نحو آفاق جديدة من التطوير". مضيفًا أن هذه الشراكة ستسهم في بناء قدرات نوعية تمكن كوادر الهيئة من أداء رسالتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الدولة بكفاءة عالية.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور/ صفوت النحاس عن تقديره لمعالي المستشار الدكتور/ حسين مدكور، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة، كما شدد على اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: "يأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤية المجلس الوطني للتدريب والتعليم في بناء الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة، وتقديم حلول تدريبية مبتكرة تسهم في تنمية القدرات البشرية، ونسعد بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة التي تقودها قامة قانونية مرموقة".

ويُعد هذا البروتوكول نقلة نوعية في سياسة تطوير الكوادر بالهيئة، حيث يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التكامل بين الجانبين، لتحقيق الرؤية المشتركة في إعداد كوادر مهنية متميزة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.