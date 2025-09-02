المشدد 15 عاما للمتهم بقتل سائق بالخصوص بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لسائق، لاتهامه بقتل شاب بعدة طعنات بسلاح أبيض "مطواه"، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بدائرة قسم الخصوص، بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "خالد س م م ب" ١٨ سنة - سائق - مقيم ش أبو الهوايل - الخصوص -القليوبية، في الجناية رقم ١٨٤١ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه "أحمد السعيد الشحات السيد محمد" عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قام بالتعدي عليه بلكمه بالأيدي فتدخل الأهالي للفض بينهم فلم يمتثل لهم وعاد اليه مستلاً سلاحا أبيض مطواة موالياً التعدي عليه بثلاث طعنات بأماكن قاتلة في جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً ابيض "مطواة".