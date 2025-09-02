حبس المتهمين بالاعتداء على صغير في الشارع بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على أحد الصبية بالضرب أثناء سيره بالطريق العام بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى على أحد الصبية بالضرب أثناء سيره بالطريق العام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وقائدها ومستقلها (مقيمان بالقاهرة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.