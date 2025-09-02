قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة

محمد الطحاوي

كلف الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد بمستشفى الحسينية المركزي والمستشفيات المجاورة، عقب حادث انقلاب أتوبيس على طريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع، والذي أسفر عن إصابة 34 مواطنًا منهم تسجيل حالة وفاة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مستشفى الحسينية استقبلت 28 مواطن عن طريق الإسعاف، و6 مواطنين عن طريق الأهل، وتم تحويل 7 حالات منهم 3 لمستشفى فاقوس، و 2 لمستشفى أبو حماد، و 2 لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، مؤكداً أنه تم الدفع بفرق طبية متخصصة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالحسينية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها، وتأمين وجود جميع التخصصات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، كما شدد على ضرورة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وبسرعة فائقة لضمان استقرار حالة المصابين.

وأوضح الدكتور البيلي أن غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرفة طوارئ وزارة الصحة والمستشفيات المعنية، لضمان تقديم الرعاية الطبية المثلى، كما يتابع قيادات الوزارة ومحافظ الشرقية الحالة الصحية للمصابين عن كثب للتأكد من توفير كافة احتياجاتهم العلاجية.

وجه وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية ومدير مستشفى الحسينية المركزي على استجابتهم السريعة وجهودهم المتميزة، وكذلك مستشفيات فاقوس وأبو حماد المركزية والأحرار التعليمي، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة وفريق مركز الخدمات الطارئة 137 ومدير فريق فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفىن، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

