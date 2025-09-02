ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة

كلف الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد بمستشفى الحسينية المركزي والمستشفيات المجاورة، عقب حادث انقلاب أتوبيس على طريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع، والذي أسفر عن إصابة 34 مواطنًا منهم تسجيل حالة وفاة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مستشفى الحسينية استقبلت 28 مواطن عن طريق الإسعاف، و6 مواطنين عن طريق الأهل، وتم تحويل 7 حالات منهم 3 لمستشفى فاقوس، و 2 لمستشفى أبو حماد، و 2 لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، مؤكداً أنه تم الدفع بفرق طبية متخصصة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالحسينية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها، وتأمين وجود جميع التخصصات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، كما شدد على ضرورة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وبسرعة فائقة لضمان استقرار حالة المصابين.

وأوضح الدكتور البيلي أن غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرفة طوارئ وزارة الصحة والمستشفيات المعنية، لضمان تقديم الرعاية الطبية المثلى، كما يتابع قيادات الوزارة ومحافظ الشرقية الحالة الصحية للمصابين عن كثب للتأكد من توفير كافة احتياجاتهم العلاجية.

وجه وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية ومدير مستشفى الحسينية المركزي على استجابتهم السريعة وجهودهم المتميزة، وكذلك مستشفيات فاقوس وأبو حماد المركزية والأحرار التعليمي، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة وفريق مركز الخدمات الطارئة 137 ومدير فريق فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفىن، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.