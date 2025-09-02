قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فتح باب التسجيل لبطولتي “أدب وجمال الخيل العربية” ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، عن إستعداد المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لتنظيم الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان الشرقية للخيول العربية المصرية الأصيلة ، والمُقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المحافظ، أن المهرجان يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا تنفرد به محافظة الشرقية منذ سنوات طويلة، حيث يسهم في تنشيط السياحة الرياضية ، ويتضمن فعاليات متنوعة مثل بطولات أدب وجمال الخيول العربية وألعاب الفروسية، مما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية غير تقليدية.

وأكد محافظ الشرقية ، أن مهرجان الخيول العربية يمثل أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية، وقد أدرجته وزارة السياحة والاثار في أجندتها السياحية كمناسبة رياضية غير تقليدية تعكس التراث الشعبى الأصيل للبيئة الريفية   للمحافظة، التي تتميز بتاريخ عريق ومعالم أثرية متنوعة، وقد شرفت بمرور العائلة المقدسة على أرضها، مما يعزز قيمتها التاريخية والدينية.

من جانبها، أعلنت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في بطولة جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة المقرر إقامتها يومي 1 و2 أكتوبر 2025، على أن تليها بطولة أدب الخيل العربية يوم 3 أكتوبر ضمن فعاليات المهرجان ، ويشترط أن تكون المشاركة في البطولتين مقتصرة على الخيول العربية المصرية الأصيلة (Straight Egyptian)، سواء من الإناث أو الذكور، وتُقبل الخيول المسجلة وغير المسجلة في بطولة أدب الخيل، بينما يُمنع تمامًا إشتراك الخيول المختلطة من السلالات المصرية والبولندية في بطولة الجمال.

وأشارت مديرة الهيئة ، إلى أن التسجيل يبدأ في بداية شهر سبتمبر 2025، ويُغلق باب التسجيل لبطولة جمال الخيل يوم الإثنين 15 سبتمبر، بينما يُغلق لبطولة أدب الخيل يوم السبت 20 سبتمبر 2025.

وقد حُددت رسوم الإشتراك بمبلغ 6000 جنيه للحصان الواحد، شاملة الإيواء، مع ضرورة تقديم شهادة نسب صادرة من الهيئة الزراعية المصرية تحتوي على رقم ميكروشيب، أو شهادة تشبيه للخيول غير المثبت نسبها رسميًا، مع تقديم باسبور صادر من الهيئة الزراعية.

ونوّهت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إلى أهمية الإفصاح عن أي أنساب غير مصرية في الخيول المشاركة، خصوصًا تلك التي تُسجل بشهادات تشبيه، حيث يحق لإدارة المهرجان استبعاد أي خيول يثبت وجود دماء غير مصرية في نسبها قبل أو بعد العرض، كما يتم فرض غرامة مالية على المالكين المخالفين، تتمثل في عدم رد قيمة الاشتراك في حال ثبوت عدم الشفافية بشأن نسب الخيل.

الشرقية محافظ الشرقية الهيئة الإقليمية لتنشيط مهرجان الشرقية للخيول العربية المصرية

