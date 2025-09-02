صحة الشرقية تنظم 48 قافلة طبية مجانية منذ بداية 2025

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية بإدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية، وتنظيمها 48 قافلة طبية مجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس 2025.

وأسفرت أعمال هذه القوافل عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 92,927 مواطنًا من أهالي القرى والتوابع.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقديم خدمات صحية متميزة خاصة في المناطق النائية والمحرومة، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

كما أعرب محافظ الشرقية عن تقديره لتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني بالرقم القومي للحالات المترددة على القوافل للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، ضمن منظومة القوافل الطبية، مما يُعزز من كفاءة الخدمة وسرعة متابعتها.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القوافل الطبية التي تم تنظيمها خلال الفترة المشار إليها، شملت قرى ومراكز متعددة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن كل قافلة ضمت 11 عيادة تخصصية في مجالات الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال (عيادتان) والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان.

كما تم تقديم خدمات الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم للحالات وكذلك تحويل 511 حالة تستدعي تدخل جراحي إلى مستشفيات مديرية الصحة إلى جانب ذلك، تم عقد ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين، ركزت على التوعية بالكشف المبكر عن أورام الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم، منسق القوافل الطبية العلاجية.