لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
بالصور

صحة الشرقية تنظم 48 قافلة طبية مجانية منذ بداية 2025

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية بإدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية، وتنظيمها 48 قافلة طبية مجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس 2025.

وأسفرت أعمال هذه القوافل عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 92,927 مواطنًا من أهالي القرى والتوابع.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقديم خدمات صحية متميزة خاصة في المناطق النائية والمحرومة، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

كما أعرب محافظ الشرقية عن تقديره لتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني بالرقم القومي للحالات المترددة على القوافل للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، ضمن منظومة القوافل الطبية، مما يُعزز من كفاءة الخدمة وسرعة متابعتها.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القوافل الطبية التي تم تنظيمها خلال الفترة المشار إليها، شملت قرى ومراكز متعددة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن كل قافلة ضمت 11 عيادة تخصصية في مجالات الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال (عيادتان) والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان.

كما تم تقديم خدمات الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم للحالات وكذلك تحويل 511 حالة تستدعي تدخل جراحي إلى مستشفيات مديرية الصحة إلى جانب ذلك، تم عقد ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين، ركزت على التوعية بالكشف المبكر عن أورام الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم، منسق القوافل الطبية العلاجية.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

أرشيفية

كتائب القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

بالصور

لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر

الفولية
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
فيديو

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

