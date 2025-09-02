إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 293 شكوى وطلبا

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن إدارة خدمة المواطنين تمثل إحدى الأدوات الحيوية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، والسعي الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال المحافظ إن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي 293 شكوى وطلبًا، حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة 290 حالة بنسبة إنجاز بلغت 99%، وجارٍ استكمال فحص 3 شكاوى متبقية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء، وإدارات الديوان العام.

من جانبه، أوضح إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي تلقتها الإدارة خلال شهر أغسطس تنوعت ما بين شكاوى تتعلق بالبناء بدون ترخيص وطلبات توصيل المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الغاز الطبيعي) وطلبات تقنين أوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة" وطلبات للحصول على فرص عمل في القطاع الخاص فقط.

وقال مدير إدارة خدمة المواطنين إن الإدارة مستمرة في العمل على استقبال وفحص الشكاوى والطلبات بكل جدية وسرعة، حرصًا على تيسير الخدمات للمواطنين وتحقيق رضاهم.