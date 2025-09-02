قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المجلس القومي للمرأة بالشرقية يستخرج 3464 بطاقة رقم قومي مجاناً للسيدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز مكانتها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية واستمرار تنفيذ الفعاليات والدورات التدريبية للتعريف بمبادرة" معا بالوعى نحميها" وتحقيق المرجو منها وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعين للوصول إلى عمق الريف المصري.

من جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ومراكز الشباب ومراكز المدن أنه خلال شهر أغسطس الماضى قام الفرع بالإشتراك مع مديرية الأوقاف بالشرقية بتقديم البرنامج التوعوى “جلسات الدوار ” التي تستهدف نشر الوعي بين أفراد الأسرة المصرية سيدات ورجال وقضايا تنمية الأسرة ويتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد ٢٢٦ جلسة بمراكز المحافظة واستخراج بطاقات الرقم القومى لـ٣٤٦٤ سيدة كما تم الانتهاء من تنفيذ ٣٤٣ ندوة لرفع الوعى بين أفراد الأسرة بالإضافة إلى دورات تدريب المتابعين لإنتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوى والتعليمى.

الشرقية المبادرة الرئاسية الأسرة المصرية المرأة الريفية

