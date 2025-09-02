قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور
كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي
بعد خلافهما الأخير.. شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش أكتر واحد بيخاف على مصلحتي ومعنديش محامي غيره
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نوقف الحرب في غزة حتى نهزم حماس
الحوثيون: هاجمنا بأربع مسيرات هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود
تكريم المصريين أبطال أولمبياد مسابقة الفروسية بالإمارات
مواصلاتك مجانًا..امتيازات جديدة بقانون العمل للموظفين في هذه الحالة
بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز
بالقواطيع الكهربائية.. الحماية المدنية تفصل سيارات حادث الأوسطي لاستخراج الضحايا
كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور

محمد الطحاوي

أصيب 28 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق سعود الحسينية أمام عزبه الجامع بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية يفيد استقبال 28 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق سعود الحسينية أمام عزبه الجامع وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

