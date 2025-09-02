إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور

أصيب 28 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق سعود الحسينية أمام عزبه الجامع بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية يفيد استقبال 28 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق سعود الحسينية أمام عزبه الجامع وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.