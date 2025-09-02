قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تموين الشرقية يضبط 13 طن فحم وبخور ناموس ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة، حيث قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد محمد مرسى، مدير الإدارة، بالمرور على الأنشطة والأسواق بناحية المنطقة الصناعية خارج زمام بساتين الإسماعيلية، الزوامل بمركز ومدينة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان فحم ناعم بودر، و3 أطنان كربونات الكالسيوم، و1500 كجم نشا ذرة غذائى غير مدون عليها أى بيانات.

كما تم ضبط 2268 كجم بخور طارد للبعوض بما يعادل 90720 قرصا طاردا للبعوض من مواد خام ومستلزمات إنتاج غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها.

تم تحرير محضر رقم 19468 جنح مركز شرطة بلبيس.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري

