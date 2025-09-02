للتهنئة.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة

استقبل اليوم القاضي/ عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، الأستاذ الدكتور / ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.



جاء ذلك بحضور القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى

وخلال اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور ياسر حجازي عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على دور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

كما تضمن اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محكمة النقض والجامعة الألمانية بالقاهرة يهدف إلى تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين محكمة النقض والجامعة.

من جانبه، ثمن القاضي عاصم الغايش الزيارة، مؤكدًا على أهمية دور الجامعة الألمانية في النهوض بالتعليم ودعم البحث العلمي على مدار عشرين عاما، تحقيقا للتنمية المستدامة للدولة المصرية.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.