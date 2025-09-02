حقيقة وفاة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب قانون الإيجار القديم بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بحدوث مشاجرة بين طرفين ووفاة 4 أشخاص بسبب خلافات حول قانون الإيجار القديم بالمطرية .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ولا يوجد ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن ضبط القائم بالنشر (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله أقر بادعائه الكاذب ونفى حدوث ذلك، وقيامه باختلاق الواقعة المشار إليها بغرض جذب المتابعين وزيادة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



