وفد من جامعة الأزهر يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب

قام وفد أكاديمي رفيع المستوى من جامعة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء ، بزيارة للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة الهيئة، وضم الوفد كلاً من الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة و الدكتورة فريدة بودي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر.

ورحب المستشار الدكتور مدكور بالوفد الزائر، مُعرباً عن سعادته بهذه المبادرة الكريمة التي تعكس عمق أواصر التعاون والترابط بين هيئة قضايا الدولة وجامعة الأزهر كصرح علمي وديني رائد.

وأشاد الوفد، خلال اللقاء بالخبرات القانونية والقضائية الثرية لرئيس قضايا الدولة، معربين عن ثقتهم في أن ولايته الجديدة ستمثل إضافة جديدة وقوية للهيئة، وتسهم في دفع عجلة تطوير العمل القضائي والقانوني فيها، بما يخدم صالح الوطن ويدعم استقراره.

من جانبه، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة شكره لجامعة الأزهر وقادتها العلميين على هذه المشاعر الطيبة، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة، خاصة في المجالات القانونية والبحثية المشتركة، وتبادل الخبرات لخدمة المنظومة القضائية في مصر.. وحضر اللقاء من جانب الهيئة لفيفًا من قياداتها.