بتهمة تعاطي المخدرات.. القبض على الممثل التركي جان يامان

ألقت السلطات التركية القبض على الفنان جان يامان أمس بمدينة إسطنبول اثناء وجوده فى احد الملاهى الليلية ، وذلك ضمن حملة أمنية ضد مكافحة المخدرات.

وأكدت مواقع تركية، أن تم القبض على الممثل التركي البارز جان يامان والممثلة سيلين جورجوزيل من بين 7 أشخاص تم اعتقالهم في 9 نوادٍ ليلية، وذلك في إطار توسيع نطاق التحقيق مع المشاهير وجرائم المخدرات.

وتم احتجاز 7 أشخاص من بينهم جان يامان، إلى جانب سيلين غورغوزيل، وعائشة ساغلام، وسيرين ألبر.

كما أشارت إلى أن جان يامان كان يتعاطى المخدرات اثناء لحظة القبض عليه.

الممثل التركى جان يامان

وجان يامان هو ممثل تركي من مواليد نوفمبر 1989 واستطاع خلال السنوات الأخيرة أن يصبح من أبرز نجوم الدراما التركية، محققًا شعبية كبيرة داخل تركيا وخارجها ، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها “مسائل الغرام” ، "السيد الخطأ"، و"العشق عنادا" و"البدر" و"الطائر المبكر" .

وجان يامان حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي بعد عرض مسلسله "الطائر المبكر" الذي شارك في بطولته إلى جانب ديميت أوزدمير وقرر بعدها السفر إلى إيطاليا وشارك ايضا في عدد من الأعمال الإيطالية.





