فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي

ودّع كريستال بالاس، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة على يد فريق ماكلسفيلد، الناشط في دوري الدرجة السادسة، وذلك بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الدور الثالث.

ويقود جون روني، الشقيق الأصغر لأسطوة مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية واين روني، تدريب فريق ماكلسفيلد.

وتقدم ماكلسفيلد في النتيجة خلال الشوط الأول عن طريق بول داوسون (43)، قبل أن يضيف إسحاق باكلي الهدف الثاني في الدقيقة (60).

وقلص يريمي بينو، لاعب كريستال بالاس، النتيجة لصالح الفريق اللندني في الدقيقة (90)، بتسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة.

وكان كريستال بالاس قد توج باللقب في الموسم الماضي، بعد فوزه على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.