ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟

كشفت الفنانة ميسرة عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة عقب خضوعها لإجراء تجميلي تمثل في حقن الدهون بالوجه، موضحة أن الحقن لم تكن معقّمة بالشكل الكافي، ما أدى إلى تسرب بكتيريا سامة إلى جسدها وتعرضها لتسمم استدعى دخولها المستشفى.



وقالت ميسرة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الطبيب الذي اكتشف المشكلة نصحها بضرورة التدخل الجراحي الفوري لتنظيف مكان الحقن، لكنها رفضت ذلك في البداية، ولجأت إلى طبيب آخر أكثر شهرة والذي أكد لها أن حالتها لا تستدعي أي تدخل عاجل.

وأضافت الفنانة:"سمعت كلام الدكتور التاني، وده اللي خلاني أتأخر في العلاج، فحصل تسمم في جسمي واضطريت أقعد 10 أيام في المستشفى تحت الملاحظة والعلاج المكثف."



وأكدت ميسرة أنها تجاوزت الأزمة الصحية بنجاح، لكنها شددت على ضرورة توخي الحذر في اختيار الأطباء قبل الخضوع لأي إجراءات تجميلية، والتأكد من سلامة الأدوات ومعايير التعقيم، مشيرة إلى أن الإهمال في هذه التفاصيل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة