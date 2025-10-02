قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تكريم رموز فن العرائس في الدورة التأسيسية لـ مهرجان القاهرة للعرائس

أحمد البهى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن أنشطة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تشارك فرقة القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للعرائس، الذي تنظمه أكاديمية الفنون بإشراف الدكتورة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية، وذلك في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 2025، حيث تحمل الدورة التأسيسية اسم الفنان الكبير جمال الموجي.

وتقدم الفرقة خلال المهرجان عرضين من أشهر وأهم إنتاجاتها المتميزة:

"ذات الرداء الأحمر" تأليف وليد كمال، إخراج نادية الشويخ، وذلك في أول أيام الفعاليات يوم الخميس 2 أكتوبر، الساعة الخامسة مساءً على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة (بالمجان).

"مروان وحبة الرمان" تأليف رحمة محجوب، فكرة وإخراج ياسر عبد المقصود، وذلك يوم الأحد 5 أكتوبر، الساعة السابعة مساءً على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة (بالمجان).

وشهد المهرجان تكريم عدد من رموز ورواد فن العرائس في مصر، وعلى رأسهم: الفنان القدير جمال الموجي، الفنان الراحل صلاح السقا، الفنان ناجي شاكر، والفنان فكري أمين، إلى جانب عدد من الرواد والنجوم البارزين مثل: فوزية عبد اللطيف، رفعت الشربيني، محمد عبد الله، بهيجة عمارة، محمد كشك، آيات خليفة، وعلوية عبد الفتاح.

كما شارك عدد من فناني ومبدعي وفنّي العرائس من أعضاء الفرقة في ورش عمل وندوات فكرية أُقيمت ضمن أنشطة المهرجان، وذلك حرصًا على تبادل الخبرات مع المشاركين وإحياء وتطوير فنون العرائس في مصر.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال مهرجان القاهرة للعرائس

