إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد

هنأت الفنانة إلهام شاهين صديقتها المقربة المخرجة إيناس الدغيدي بمناسبة عقد قرانها، والذي تم اليوم في أجواء عائلية بسيطة.

واحتفلت المخرجة ايناس الدغيدى بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم وذلك بحضور أصدقائها المقربين.



ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور من حفل عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة:"ألف مبرووووووك لحبيبتي وأختي وصديقة عمري إيناس الدغيدي.. ربنا يسعدك إنتي وأحمد، وأتمنى لكم حياة مليئة بالحب والسعادة والخير. ربنا يفرح قلوبكم ويبعد عنكم عيون الحاسدين ويحميكم من كل شر.. بحبكم وفرحانة ليكم جدًا جدًا جدًا."



وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد أكدت في تصريحات سابقة صحة خبر زواجها من شخص من خارج الوسطين الفني والإعلامي، موضحة أنها قررت إلغاء حفل الزفاف الكبير الذي كان مقررًا خلال الأيام المقبلة، والاكتفاء بحفل عائلي بسيط يقتصر على المقربين فقط.