ايناس الدغيدي تفاجئ الجمهور وتحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من احتفال المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها، والذي أُقيم في أجواء مبهجة اقتصرت على حضور الأهل والأقارب وعدد من الأصدقاء المقربين فقط.

وأظهرت الصور تألق المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة أنيقة، حيث اختارت فستانًا أبيض قصيرًا، وبدت أجواء الحفل مليئة بالبهجة، إذ تبادل الحضور الضحكات والتهاني في أجواء عائلية بعيدًا عن الأضواء .

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد أكدت في تصريحات سابقة خبر زواجها من خارج الوسطين الفني والإعلامي، بعد تداول الخبر على نطاق واسع خلال الأيام الماضية. وأوضحت أنها قررت إلغاء حفل الزفاف الكبير الذي كان من المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة، مكتفية بحفل بسيط للعائلة.

ونشرت الدغيدي صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت قائلة:«أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية على السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة. ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا والاكتفاء بالعيلة فقط. لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب».