رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
فن وثقافة

ايناس الدغيدي تفاجئ الجمهور وتحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية

ايناس الدغيدي
ايناس الدغيدي
يمنى عبد الظاهر

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من احتفال المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها، والذي أُقيم في أجواء مبهجة اقتصرت على حضور الأهل والأقارب وعدد من الأصدقاء المقربين فقط.

وأظهرت الصور تألق المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة أنيقة، حيث اختارت فستانًا أبيض قصيرًا، وبدت أجواء الحفل مليئة بالبهجة، إذ تبادل الحضور الضحكات والتهاني في أجواء عائلية بعيدًا عن الأضواء .

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد أكدت في تصريحات سابقة خبر زواجها من خارج الوسطين الفني والإعلامي، بعد تداول الخبر على نطاق واسع خلال الأيام الماضية. وأوضحت أنها قررت إلغاء حفل الزفاف الكبير الذي كان من المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة، مكتفية بحفل بسيط للعائلة.

ونشرت الدغيدي صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت قائلة:«أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية على السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة. ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا والاكتفاء بالعيلة فقط. لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب».

الإعلامية بوسي شلبي المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها حفل زفاف

