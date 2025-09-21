غادة إبراهيم تدافع عن زواج إيناس الدغيدي: “الحلال لا يتحول إلى حرام”

أعربت الفنانة غادة إبراهيم عن رفضها للهجوم الذي تعرضت له المخرجة إيناس الدغيدي بعد إعلان زواجها في سن السبعين، مؤكدة أن الزواج حق مشروع للمرأة مهما كان عمرها.

وقالت إبراهيم في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “لم أتفق في حياتي مع المخرجة إيناس الدغيدي في معظم أفكارها وتوجهاتها، ولكن حين قررت الزواج بعد سن السبعين جلدت ولم ترحم وكأن الحلال تحول بقدرة قادر لحرام.. ما هذا!؟”

وأضافت أن عمر المرأة لا يُقاس بالأرقام بل بمدى شباب قلبها وقدرتها على العطاء، مشيرة إلى أن الزواج في هذه المرحلة يمثل قمة الاحتياج إلى “الحضن والونس والطبطبة والمشاركة في تفاصيل الحياة حتى آخر نفس”.

وانتقدت غادة إبراهيم ما وصفته بـ”النظرات المتنمرة والأفكار العقيمة”، داعية إلى احترام مشاعر ورغبات الآخرين وعدم إصدار الأحكام المسبقة عليهم، قائلة: “كفانا وصايا على بعضنا البعض ولندع الملك للمالك، ونبارك وندعو الله بالرحمة والهداية والستر.”

زواج إيناس الدغيدي

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان ترددت انباء عن زواجها من شخص مصري يعيش في روسيا، وانتشرت دعوة لحفل زفافها.

المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي تبلغ من العمر 70 عامًا بحسب ما اعلنت في احدي البرامج اللبنانية، تزوجت مرة وحيدة من طبيب اسنان شهير يدعي نبيل معوض، وهو والد ابنتها الوحيدة حبيبة، واستمرت الزيجة لما يقرب من 30 عامًا، وانفصلا بسبب الملل الزوجي بحسب تصريحاتها.

عدد زيجات إيناس الدغيدي:

الزوج الاول للمخرجة إيناس الدغيدي كان مسيحي الديانه، وقد اعتنق الدين الاسلامي من اجل الزواج منها، وقد رفض والدها حضور عقد القراءن، حيث كشفت في احدي حوارتها التليفزيونية ان طليقها لم يدخل منزل والدها الا في جنازته.